Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Políticos arguidos por morte na Madeira

Carvalho com cerca de 200 anos caiu sobre pessoas que aguardavam a passagem de uma procissão.

09:09

O inquérito aberto na sequência da queda de uma árvore de grande porte na festa do Monte, na Madeira, a 15 de agosto de 2017, continua em fase de investigação, tendo sido constituídos três arguidos e cinco assistentes: o presidente da Câmara do Funchal, Paulo Cafôfo; a vereadora responsável pelo pelouro do Ambiente, Idalina Perestrelo; e o chefe da Divisão de Jardins e Espaços Verdes, Francisco Andrade.



A queda de um carvalho com cerca de 200 anos sobre pessoas que aguardavam a passagem de uma procissão provocou a morte a 13 pessoas e meia centena de feridos.