Um popular encontrou este domingo à tarde, no Zambujal, concelho de Loures, o corpo de um homem que se presume ser José Silva Nunes, de 50 anos, que estava desaparecido desde o passado dia 10. O homem havia ligado duas vezes ao 112, nesse dia, dizendo ter sofrido um acidente de moto e caído numa vala.A GNR realizou buscas com drones com sensores térmicos e ainda cães, e com o apoio dos bombeiros, na zona de Vialonga. Nada foi então descoberto porque a vítima não estaria no local que indicou, junto a um supermercado.