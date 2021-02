Populares ajudam PSP a apanhar ladrão em Matosinhos

Um homem de 48 anos foi detido pela PSP depois de ter roubado alianças, anéis, alfinetes e um terço de ouro de uma casa, em Custoias, Matosinhos, na tarde de quarta-feira. Na habitação estava uma idosa, que não se apercebeu do ataque.



O homem escalou uma parede e entrou por uma janela nas traseiras. Foi visto por várias vizinhas, que ligaram para o 112. Ao telefone com a PSP, as testemunhas foram explicando que o homem estava a sair por onde tinha entrado e seguiram-no sem este perceber. Os agentes acabaram por apanhar o ladrão, que caminhava calmamente com os bens roubados.

