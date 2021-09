Portugal ajuda São Tomé com Centro de Saúde militar

O Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) apoiou a realização das obras de reabilitação do Centro de Saúde Militar de São Tomé e Príncipe, que decorreram entre março e julho.A obra foi coordenada pelo adido de Defesa junto à Embaixada de Portugal em São Tomé, Coronel Costa dos Reis, com o apoio do 1º sargento Cláudio Barros, do Exército português.