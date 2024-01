Portugal e Espanha são portas de entrada de 70 mil milhões de haxixe produzido no Norte de África

Três mil toneladas de haxixe produzido no Norte de África entram anualmente na Europa através da costa portuguesa e espanhola. As autoridades dos dois países estimam que o tráfico deste tipo de droga movimente cerca de 70 mil milhões de euros, o que corresponde a um terço do PIB português.



Em entrevista à CMTV, o Chefe do Estado-Maior da Armada e da Autoridade Marítima Nacional, Almirante Gouveia e Melo, alerta para o risco das atividades ligadas ao narcotráfico poderem vir a pagar subornos às populações ou a elementos de instituições locais ou de forças de segurança, para colaborarem no tráfico de droga, como já acontece em Espanha.









