Um português, de 61 anos, suspeito de crimes ambientais na Amazónia, Brasil, foi preso pela Polícia Federal, no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, quando tentava fugir do País.









O suspeito é da região de Lisboa e pretendia embarcar para Viena, na Áustria, e continuar para Munique, na Alemanha. Desconhece-se se este era o destino final. O homem era procurado pela Justiça brasileira desde 2018.

Os crimes foram praticados no Estado de Mato Grosso e se for condenado pode apanhar sete anos de prisão, além de uma multa. O mandado de prisão foi expedido pela 1ª Vara Criminal e Cível de São José do Rio Claro/MT.