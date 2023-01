Um português foi detido após ter sido apanhado no Aeroporto de Sidney, na Austrália, com mais de 100 bolotas de cocaína no organismo.O homem tentava entrar no país com 1,6 quilos de droga e arrisca agora uma pena que pode ir até 25 anos de cadeia.A ‘mula’ de droga chegou a território australiano depois de fazer escalas em França e Hong Kong, no primeiro dia do ano.