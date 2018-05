Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Português burlado em 100 mil euros ao comprar Porsche na net

Enganado ao tentar poupar 15 mil euros fazendo compra num stand de Veneza.

Por Sérgio A. Vitorino | 01:30

Um português não resistiu ao negócio que viu na internet. O Porsche Panamera, num modelo que custa perto de 115 mil euros, estava à venda num stand da zona de Veneza, Itália, com um desconto de 15 mil euros. Transferiu os 100 mil da compra, mas quando chegou à porta do vendedor encontrou-a fechada e o espaço vazio. É uma de dezenas de vítimas, numa burla que uma associação italiana de defesa do consumidor estima já ter alcançado os dois milhões de euros.



O stand era especializado em carros de gama alta. Além da venda fictícia do Porsche Panamera ao português, estão identificados casos como, por exemplo, um residente de Perugia que entregou 25 mil euros para cobrir a diferença da compra de um Range Rover Evoque e da suposta retoma do seu BMW 320 cabrio. Algumas das vítimas ficaram ‘apenas’ sem o sinal que entregaram para as viaturas de luxo. Outros, como o português, queixam-se de burlas milionárias.



O cidadão nacional, de acordo com as autoridades italianas, deslocou-se a Veneza porque não conseguia falar com o vendedor, que se apresentava como Emanuele. Os telefones através dos quais fez o negócio estavam desativados. Chegado à cidade italiana deu ‘com o nariz na porta’. No stand T.E. Car - que começou a funcionar em outubro -, já não havia um único carro, apesar dos tapetes persas no chão e dos posters de marcas de luxo nas paredes.



Uma associação de defesa do consumidor apela a que as vítimas apresentem queixa.