Português condenado por roubo apanhado em Espanha

A Polícia Judiciária teve o apoio da Guardia Civil de Salamanca, em Espanha, para deter um homem português que se encontrava em fuga a uma pena de prisão, a que foi condenado no nosso país, pela prática dos crimes de resistência e coação, posse ilegal de armas e roubo na forma tentada.Os factos que levaram à condenação ocorreram em 2006 e, segundo refere a imprensa espanhola, o homem chegou a estar presente no julgamento. No entanto, escapou do território português pouco depois, refugiando-se em Espanha. A procuradoria portuguesa emitiu um mandado europeu de captura e conseguiu agora localizar o cadastrado. O arguido será agora presente a tribunal, para que se proceda à respetiva extradição.