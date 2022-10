Português de 74 anos mata vizinhos com tiro de caçadeira no Luxemburgo

arma estaria previamente carregada e o português disparou um tiro contra o homem

O duplo homicida está agora a ser investigado pela autoridades e será presente a um juiz de instrução criminal esta terça-feira.

Um português, de 74 anos, matou os vizinhos com tiro de caçadeira no Luxemburgo. Segundo o Lux24, o ataque aconteceu durante a manhã desta segunda-feira, quando um homem disparou contra a vizinha e o marido, também português.O alerta foi dado às 10h00 (09h00 em Portugal Continental). O crime ocorreu em plena rua na cidade de Niederkon. As vítimas tratam-se de um homem, de 54 anos, e a esposa de 62 anos."Há cerca de seis anos que havia implicância e problemas entre eles. Todos os vizinhos sabiam que um dia ia acabar mal", conta uma vizinha sob anonimato, citado pelo Lux 24.Ao que tudo indica terá havido uma discussão entre o agressor e as vítimas, sendo que o assassino terá ido buscar a casa uma caçadeira. AApós os disparos, a mulher da vítima tentou fugir, mas o homem terá disparado novamente e a vítima acabou por morrer no local."Depois de deixar os dois corpos estendidos no meio da rua foi para a entrada de sua casa e começou a limpar as escadas, como se nada tivesse acontecido", afirmam as testemunhas ao Lux24.A rua onde as vítimas moravam é bastante calma e nada fazia prever este cenário trágico.