Português detido por gravar inquilinas na casa de banho com câmaras ocultas

Um homem de 45 anos, de nacionalidade portuguesa, que alugava quartos em Palma de Maioca foi detido por gravar inquilinas na casa de banho com câmaras ocultas.Segundo a Europa Press, o homem gravou pelo menos 10 mulheres diferentes antes de ser apanhado.Foi uma das vítimas a alertar as autoridades, depois de ter encontrado um aparelho eletrónico na casa de banho. A mulher questionou o senhorio, que lhe disse que o equipamento servia para melhorar o sinal de Internet naquela divisão da casa.Não convencida, a mulher comentou com a colega de casa o episódio. Esta segunda mulher foi ao computador, que o suspeito também partilha com as inquilinas, e encontrou vídeos de mulheres na casa de banho.A polícia apreendeu vários equipamentos informáticos ao suspeito e encontrou dezenas de vídeos, que datavam do período de tempo entre 2017 e 2021. Confrontado pela Polícia Nacional espanhola, o português negou todos os crimes mas, segundo as autoridades, numa das gravações feitas pelas câmaras ocultas é possível vê-lo a colocar aparelhos de gravação na casa de banho.