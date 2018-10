Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Português encontra mulher morta pela filha no Brasil

Através de uma câmara oculta, homem de 68 anos percebeu que a mulher tinha sido morta pela enteada e pelo namorado, já presos.

Por S.G.C. | 09:25

Um português, de 68 anos, encontrou a mulher, empresária brasileira, de 51, morta em casa. Através de uma câmara oculta, que tinha instalado por achar que a filha da vítima os roubava, percebeu que a mulher tinha sido morta pela enteada e pelo namorado, já presos.



O crime ocorreu a 2 de outubro, no Rio de Janeiro, Brasil. Drogaram a vítima e asfixiaram-na com um saco. Maquilharam-na e trancaram-na no quarto, para simular que tinha morrido de enfarte.