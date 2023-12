Português procurado pela Interpol preso no Brasil queria fugir à extradição para o nosso país

Um português, de 60 anos, procurado pela Interpol, com mandado de captura internacional emitido pela Procuradoria-Geral da República, para cumprimento de 7 anos e 10 meses de prisão pelo crime de tráfico internacional de cocaína, foi preso pela Polícia Federal, no Brasil.





Luís Almeida, de 60 anos, vivia em Praia Grande, no Litoral do estado de São Paulo. Osabe que tem dupla nacionalidade, portuguesa e brasileira, fugindo assim à extradição para o nosso país. Luís Almeida foi condenado à revelia em 2016, por suspeitas de integrar uma rede que enviava correios (‘mulas’) de droga, por via aérea, para Portugal.