Português suspeito de homicídio em França detido no aeroporto de Faro

Um cidadão português de 50 anos, suspeito de um crime de homicídio em França, foi detido no aeroporto de Faro quando se preparava para viajar para a Irlanda, revelou esta quarta-feira o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).Em comunicado, o SEF adianta que o homem, sobre o qual pendia um mandado de detenção europeu emitido pelas autoridades francesas, está indiciado pela prática de um crime de homicídio na forma tentada, cujo processo corre termos na Comarca de Lille, em França.Segundo a mesma fonte, o detido pretendia apanhar um avião com destino a Cork, na República da Irlanda, quando foi intercetado no aeroporto de Faro pelos inspetores do SEF.Depois de ter sido presente ao Tribunal da Relação de Évora para validação da detenção e aplicação de medidas de coação, foi conduzido à prisão, acrescenta.O homem ficará agora sob prisão, onde aguardará a tramitação da sua entrega ao estado francês, conclui o SEF.