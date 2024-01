Uma portuguesa está entre os 22 arguidos de um processo que corre termos em Bruges, Bélgica, e que julga uma rede de casamentos falsos.





A investigação do Ministério Público belga surgiu em 2015, quando foram detetados vários casais de migrantes industânicos (paquistaneses, indianos ou do Bangladesh) e noivas portuguesas. Foi possível identificar a origem da rede no bairro de Anderlecht, Bruxelas.