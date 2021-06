MP acusa oito pessoas em caso de praxe violenta que envolvia nudez e agressões com pás metálicas

O Ministério Público deduziu acusação contra oito arguidos num processo relacionado com uma praxe académica violenta, que ocorreu na Covilhã em setembro de 2018 e da qual foram vítimas dois alunos, informa a Procuradoria-Geral Regional de Coimbra.

Em nota publicada na página da internet daquele órgão, é referido que os oito arguidos foram acusados pela prática de dois crimes de sequestro agravado, dois crimes de ofensa à integridade física qualificada e dois crimes de coação agravada.

"De acordo com a acusação, os arguidos convidaram dois caloiros do seu curso para 'beber um copo'. Os ofendidos anuíram e acabaram por ser levados, em carros separados e com a cabeça coberta com capas académicas, para a serra. Uma vez ali, os agora acusados retiraram-lhes os telemóveis e colocaram-nos junto de um penhasco, avisando-os de que se tentassem fugir seriam dali atirados, frisando que 'ninguém queria um Meco II'", acrescenta o comunicado.

Segundo está referido, depois disso, "os arguidos obrigaram os ofendidos a baixar as calças e as cuecas e a colocar-se com as mãos e joelhos no chão, por forma a expor as respetivas zonas genitais aos ali presentes e, finalmente, agrediram-nos com uma pá metálica com 60 centímetros de comprimento".

A informação acrescenta que os factos remontam à noite de 25 de setembro de 2018 e ocorreram no contexto de uma praxe académica, mas não aponta qual a instituição que os alunos frequentavam.

Todavia, na altura, foi tornado público que o caso envolvia alunos da Universidade da Beira Interior (UBI), que, de resto, anunciou que tinha apresentado queixa ao Ministério Público, depois de ter recebido uma participação por parte de um aluno que teria sido vítima da referida praxe.

A UBI frisava igualmente que não permitia, há vários anos, qualquer tipo de praxe dentro das instalações, situação que se mantém.