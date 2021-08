Prazo aperta para GNR dar respostas sobre acidente que matou Sara Carreira

Oito meses de dor, sofrimento e angústia. Não há dia em que Tony Carreira, a ex-mulher Fernanda Antunes e os filhos Mickael e David não lembrem a tragédia automóvel na A1, que culminou com a morte prematura da benjamim Sara, aos 21 anos. As conclusões da investigação ao brutal acidente por parte das autoridades tardam em chegar, para desespero do clã, que quer saber, afinal, o que esteve na origem do fatídico acidente.Segundo oapurou, até ao momento, não há qualquer avanço na investigação. No entanto, a GNR vai ter de dar, nas próximas semanas, as primeiras respostas sobre o que aconteceu no dia da tragédia, nomeadamente a velocidade a que seguia a viatura conduzida por Ivo Lucas, na sequência da entrega de um requerimento de aceleração processual ao Tribunal de Santarém, que deu um limite de 120 dias para apresentação de resultados. O prazo para serem dadas as primeiras respostas termina a meio de agosto. Só depois disso o Ministério Público irá avaliar se há matéria para avançar com um processo-crime ou se, por outro lado, o caso fica por aqui.