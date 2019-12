"Precisava de mais, veja o que pode fazer": Almeida Henriques apanhado em conversas comprometedoras

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 14.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Almeida Henriques, presidente da Câmara de Viseu, era deputado da Assembleia da República em 2011 e membro da Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Energia da Assembleia da República quando já mantinha contactos regulares com José Agostinho, um empresário viseense que responde por dois crimes de recebimento indevido de vantagens, no processo conhecido como Operação Éter e no qual está preso o antigo ... < br />