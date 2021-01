Prédio de oito andares evacuado em Felgueiras. Há dois feridos

Um prédio, de oito andares, foi evacuado durante a tarde desta quarta-feira devido a uma alegada fuga de gás em Margaride, Felgueiras.Segundo o que oconseguiu apurar, duas pessoas ficaram com ferimentos ligeiros e foram transportadas ao hospital de Guimarães. À chegada ao local, também dois bombeiros se sentiram mal devido ao agente tóxico, sendo assistidos no local.Os moradores pediram a lojistas de estabelecimentos envolventes que albergassem idosos e crianças enquanto os bombeiros procedem às manobras de ventilação do prédio.Uma equipa da EDP também foi chamada ao local.