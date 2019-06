Presidente da Câmara de Pedrógão Grande suspeito de burla

O autarca está indiciado do crime de burla qualificada e torna-se, assim, o 43º arguido nomeado no âmbito do inquérito relativo à reconstrução.Segundo a investigação do Ministério Público e da Polícia Judiciária, o processo foi despoletado após denúncias que os fundos solidários não estariam apenas a ser aplicados na recuperação de primeiras habitações. Osabe que há suspeitas de que alguns dos proprietários visados pelos apoios terão alterado as moradas fiscais para candidatar as casas de férias aos fundos de reconstrução.tentou obter uma resposta junto de Valdemar Alves, que se manteve incontactável. O chefe do Gabinete de Apoio à Presidência, Telmo Alves, filho do presidente, falou aomas afirmou "não estar informado" sobre a situação legal em que se encontra o líder da autarquia.