Presidente da República lamenta morte de bombeiro da corporação de Óbidos

O Presidente da República lamentou esta quarta-feira a morte de um bombeiro voluntário de Óbidos que combatia o incêndio que deflagrou em Landal, nas Caldas da Rainha, apresentado condolências à família e afirmando que faleceu "ao serviço da comunidade".

"O Presidente da República apresenta as mais sentidas condolências à família do Bombeiro Carlos Alberto Ferreira Antunes, esta quarta-feira falecido ao serviço da comunidade, e à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Óbidos a que pertencia", lê-se numa nota divulgada na página oficial da Presidência da República na Internet.

Segundo o comunicado, "o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa tenciona estar presente nas cerimónias fúnebres".

Um bombeiro morreu esta quarta-feira vítima de doença súbita durante as operações de combate ao incêndio que deflagrou esta tarde em Landal, Caldas da Rainha, distrito de Leiria

O incêndio deflagrou esta quarta-feira às 13h45 na localidade de Rostos, freguesia do Landal, nas Caldas da Rainha, no distrito de Leiria, tendo alastrado ao concelho de Rio Maior, no distrito de Santarém.

De acordo com a página da internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), consultada pela Lusa às 17:30, este fogo mobiliza 283 operacionais, apoiados por 80 veículos e seis meios aéreos.