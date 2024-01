Um homem com cerca de 40 anos, interveniente na rixa com tiros ocorrida na sexta-feira com elementos de duas famílias rivais nos Moinhos da Funcheira, Amadora, e que o CM noticiou no domingo, foi detido este domingo pela PSP com uma caçadeira de canos serrados e um saco com 50 munições de diversos calibres.





A intervenção que levou à detenção ocorreu pelas 02h00, na Praceta Professor Vieira de Carvalho, próximo do local dos confrontos de sexta-feira. Uma brigada à civil da PSP foi chamada pelos bombeiros, que foram apedrejados por um grupo de pessoas ao tentar apagar um incêndio. O suspeito estava num carro e fugiu ao ver a PSP. Embateu contra a viatura policial e tentou fuga apeada. Foi detido e, após revista, foram-lhe encontradas as armas ilegais. Ficou preso para ser presente a tribunal esta segunda-feira.