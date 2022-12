O Comando da PSP de Lisboa levou a cabo, ao início da manhã desta quarta-feira, uma intervenção musculada no Bairro do Zambujal, em Alfragide, Amadora. Numa operação "planeada há algum tempo, e que não tem a ver com os recentes acontecimentos no Bairro da Horta Nova " (ver caixa), mais de uma centena de agentes de várias valências deram cumprimento a 20 mandados de busca domiciliária.









