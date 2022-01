Presos com uma tonelada de cocaína após serem salvos de naufrágio ao largo da Madeira

A Polícia Judiciária apreendeu uma tonelada de cocaína num veleiro que afundou a sul da ilha da Madeira devido ao mau tempo. Os três tripulantes foram detidos depois de serem resgatados quando a embarcação afundou.

Segundo a PJ, a operação Tempestade decorreu nos últimos dias em alto mar e contou com o apoio da Marinha e Força Aérea. "No decurso da operação foi possível localizar e intercetar um veleiro que estava a ser utilizado no transporte de grande quantidade de estupefaciente. No interior da embarcação seguiam 3 cidadãos estrangeiros, dois homens e uma mulher, sobre os quais recaem fortes suspeitas da prática do crime de tráfico ilícito de estupefacientes, bem como mais de 50 embalagens de cocaína com um peso total estimado superior a 1 tonelada", explica a PJ em comunicado.





A operação decorreu em pleno Oceano Atlântico, a Sul da Ilha da Madeira, sendo que "as condições meteorológicas extremamente adversas que se faziam sentir obrigaram o navio da Marinha a resgatar os três tripulantes e parte do produto estupefaciente, acabando a embarcação por se afundar".