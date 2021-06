Preventiva para homem que agrediu e ameaçou de morte companheira em Vila do Conde

O Tribunal de Instrução Criminal de Matosinhos decretou a prisão preventiva de um homem de 55 anos detido pela GNR por violência doméstica no concelho de Vila do Conde, no distrito do Porto, foi esta quarta-feira anunciado.

De acordo com um comunicado da GNR, o suspeito, "habitual consumidor de bebidas alcoólicas, com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de ilícitos e posse de arma proibida", já se encontrava com medidas de coação de proibição de contactar com a vítima, sua mulher, de 51 anos, por qualquer meio ou forma, bem como de se afastar da residência da mesma.

O homem "não cumpriu com as medidas anteriormente aplicadas e terá agredido, injuriado e ameaçado reiteradamente de morte a vítima", esclarece a GNR.

Perante a "gravidade dos factos", o suspeito foi detido e presente na segunda-feira a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Matosinhos, que lhe aplicou a medida de coação de prisão preventiva, tendo sido conduzido ao Estabelecimento Prisional do Porto, conclui a GNR.