O tenente-general Pinheiro de Freitas (Força Aérea) foi aprovado, pelo Presidente da República, para o cargo de chefe do Estado-Maior Conjunto do EMGFA, um novo lugar criado com a reestruturação da estrutura superior das Forças Armadas.O despacho da nomeação do piloto aviador, de 58 anos, foi publicado esta terça-feira em ‘Diário da República’. A proposta foi do general Nunes da Fonseca, CEMGFA.

A nova lei orgânica acrescentou o Estado-Maior Conjunto (EMC) à estrutura do EMGFA. “A criação do EMC visa reforçar o apoio à decisão do CEMGFA na vertente da prospetiva e planeamento estratégico, nos âmbitos genético, estrutural e operacional”, refere a lei. É composto pelas divisões diretamente envolvidas na estratégia de defesa militar, recursos e inovação e transformação.