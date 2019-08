Um princípio de incêndio numa pastelaria na Avenida 5 de Outubro em Lisboa, causou o pânico entre os moradores que vivem perto do estabelecimento.Durante o fecho da pastelaria, os funcionários do estabelecimento terão deixado uma frigideira elétrica ligada, tendo sido esta a causa do princípio de incêndio apontada pelos Bombeiros Sapadores de Lisboa.Os bombeiros foram chamadas para o local por volta das 22h06. Foram mobilizados 16 homens, apoiados por seis viaturas.