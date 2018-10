Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prisão por matar cadela e três crias

Ex-enfermeiro esventra cadela e deita recém-nascidos no lixo.

Por Sofia Garcia | 01:30

O Tribunal de Setúbal condenou esta quarta-feira a um ano e quatro meses de prisão efetiva um homem, antigo enfermeiro no Ultramar, que fez uma cesariana a sangue frio a uma cadela em trabalho de parto.



Esventrou a barriga do animal, pegou nas três crias e deitou-as no lixo. Todos os animais morreram. Este é o segundo tribunal que decreta prisão efetiva por maus-tratos a animais.



Hélder Passadinhas, com cerca de 60 anos e residente na Venda do Alcaide, Palmela, foi condenado à revelia. Ficou provado que, em fevereiro de 2016, fez uma intervenção cirúrgica ao animal abrindo-lhe a barriga sem anestesia.



Depois colocou os animais recém-nascidos no lixo. Os cachorros morreram à fome e ao frio.



No fim, suturou a cadela Pantufa e deixou-a num canto da casa em sofrimento. O animal morreu dois dias depois.



Na leitura do acórdão, o juiz classificou os atos como "cruéis".



A 19 de outubro, recorde-se, um homem, de 25 anos, foi levado à cadeia para cumprir dois anos de prisão por ter apedrejado o próprio gato, na Musgueira, Lisboa.