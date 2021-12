Prisão preventiva em hospital para suspeito de abusos sexuais a crianças em Alter do Chão

O Tribunal Judicial de Fronteira (Portalegre) decretou esta quinta-feira a prisão preventiva, num hospital-prisão, do homem suspeito de crimes sexuais em Alter do Chão detido pela Polícia Judiciária (PJ), disse à agência Lusa fonte policial.

A fonte da PJ indicou que o homem, de 47 anos, foi encaminhado para a clínica psiquiátrica do hospital-prisão de Caxias, no concelho de Oeiras (Lisboa).

Aí, vai ser "submetido a uma perícia de natureza psiquiátrica para avaliação da sua responsabilidade penal" e aguardar o desenrolar do processo, acrescentou.

O suspeito foi presente ao Tribunal Judicial de Fronteira, no distrito de Portalegre, para primeiro interrogatório judicial, adiantou a mesma fonte.

A PJ anunciou hoje a detenção do homem, em Alter do Chão, também no distrito de Portalegre, suspeito de vários crimes de abuso sexual de crianças, aliciamento para fins sexuais e atos sexuais com adolescentes.

Em comunicado enviado à Lusa, a PJ indicou que o suspeito foi detido hoje de manhã, através da Unidade Local de Investigação Criminal (ULIC) de Évora, "fora de flagrante delito" e em "cumprimento de mandado de detenção" emitido pelo tribunal.

Segundo a PJ, os alegados crimes foram praticados entre o verão de 2019 e março deste ano e "recentemente denunciados".

O suspeito, desempregado, não tem antecedentes criminais.