Prisão preventiva para homem que agrediu a mulher e os filhos em Gaia

Um homem de 34 anos, que foi detido pela GNR por violência doméstica contra a mulher e os filhos menores, em Vila Nova de Gaia, ficou em prisão preventiva.Os militares foram à casa, onde o agressor vivia com as vítimas, na sequência de uma denúncia por agressões físicas e psicológicas contra a mulher, de 32 anos. Já no local, deram conta de que, para além da mulher, também os filhos menores do casal sofriam de violência física por parte do pai.