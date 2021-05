Prisão preventiva para homem que tentou violar sexagenário em Santa Maria da Feira

O tribunal de instrução criminal da Feira decretou, esta manhã de terça-feira, a medida de coação de prisão preventiva para o suspeito da tentativa de violação e agressões a um sexagenário.O caso aconteceu, no passado sábado, Souto, na casa do agressor. A vítima sofreu dilacerações num testículo e em outras zona genitais. Depois de estarem a beber na casa da vítima, de 62 anos, os dois homens decidiram passar o resto da tarde na casa do agressor. Depois de terem continuado a beber, o vizinho terá agredido a vítima na cabeça e nas zonas genitais para tentar consumar a violação.?O agressor acabou por manter o sexagenário sequestrado nos anexos da habitação, enquanto via televisão em casa. O homem pediu, desesperado, por socorro e foi ouvido pelos vizinhos. Despois de resgatada, a vítima foi levada, cerca da 01h00, da madrugada de domingo, pelos bombeiros da Feira, para o hospital local.O agressor, de 64 anos, foi detido pela Polícia Judiciária.Por causa da gravidade dos ferimentos nas zonas genitais, a vítima foi transferida para o hospital de Gaia.