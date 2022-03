O homem que matou com uma facada no peito um arrumador de carros nas imediações do Centro Comercial La Vie este sábado, nas Caldas da Rainha, vai ficar em prisão preventiva.





A agressão ocorreu na sequência de uma discussão por não ter sido respeitada a divisão da quantidade de carros que cada um se encontrava a arrumar. A vítima, que estava a um dia de fazer 32 anos, era natural da Ucrânia e vivia em Portugal há cerca de 15 anos.







A agressão ocorreu na sequência de uma discussão por não ter sido respeitada a divisão da quantidade de carros que cada um se encontrava a arrumar. A vítima, que estava a um dia de fazer 32 anos, era natural da Ucrânia e vivia em Portugal há cerca de 15 anos.