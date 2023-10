Prisão preventiva para jovem que atingiu vizinho a tiro em Famalicão

O juiz de instrução criminal do Tribunal de Guimarães decretou a prisão preventiva para o jovem de 19 anos, detido na segunda-feira pela Polícia Judiciária de Braga, suspeito de um crime de homicídio na forma tentada.Isaías Gomes disparou uma caçadeira na direção do prédio onde reside o tio com quem tinha discutido momentos antes. O disparo acabou por atingir um outro vizinho porque, no momento do disparo, explicou a PJ, "o seu pai lhe levantou a arma é alterou a direção do tiro".Os disparos aconteceram na segunda-feira, ao início da tarde, no bairro das Bétulas, em Vila Nova de Famalicão e estará relacionado com uma outra situação de tiroteio ocorrida no início do ano.Os dois familiares, tio e sobrinho, ter-se-ão desentendido e na segunda-feira, o tio terá efetuado disparos na direção da casa dos familiares. No seguimento desta altercação, Isaías muniu-se sabe arma e disparou. Os projéteis acabáramo-nos atingir um vizinho, causando-lhe ferimentos num braço que, refere a PJ, "não foram mais gravosos apenas por mero acaso".Tanto Isaias como o tio, que também foi constituído arguido neste processo, são arguidos na situação dos disparos ocorrida em janeiro. O juiz de instrução terá levado este facto em conta e aplicou ao jovem a medida de coação mais gravosa.