Prisão preventiva para quatro dos doze detidos por tráfico de droga em Vila Real

Quatro dos doze detidos em operação de combate ao tráfico de droga nos concelhos de Vila Pouca de Aguiar e Vila Real ficaram em prisão preventiva.

As autoridades detiveram na passada terça-feira, dia 27 de bairl, seis homens e seis mulheres, com idades compreendidas entre os 21 e os 47 anos, por tráfico de estupefacientes, no âmbito de uma investigação que decorria desde novembro do ano passado.





Entre os detidos encontrava-se Serafim dos Anjos , dirigente de uma associação que visava a integração da comunidade cigana.O mentor da recém-formada Associação Nacional e Social de Etnia Cigana era há muito investigado pelas autoridades e desde há largos anos que conseguia ludibriar os inquéritos levados a cabo pelas suas alegadas atividades ilícitas.Durante a operação foram apreendidas 427 doses de cocaína, 157 doses de heroína, duas pistolas, um punhal, 63 munições de vários calibres e 76 euros em numerário, assim como quatro viaturas.