Prisão preventiva para suspeito de traficar droga em Viana do Castelo

O homem, de 29 anos, com antecedentes criminais pela prática de tráfico de droga, ficou "detido em cela".

Por Lusa | 18:36

Um juiz de instrução criminal do tribunal de Viana do Castelo decretou hoje a prisão preventiva para um homem suspeito de traficar de droga, detido na sequência de uma operação da GNR desencadeada no sábado, informou aquela força policial.



O homem, de 29 anos, com antecedentes criminais pela prática de tráfico de droga, ficou "detido em cela", até ser presente esta segunda-feira ao tribunal, "por ter mais de 45 gramas de cocaína na sua posse".



No decurso da operação policial, realizada no último sábado, que envolveu mais de 50 militares da GNR, foram ainda detidos outros dois homens, um de 29 anos por posse de droga e outro, de 57 anos, por posse de arma proibida, entretanto constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência.



Anteriormente à Lusa, o oficial de Comunicação e Relações Públicas do Comando Territorial de Viana do Castelo, João Viana, explicou que aquela operação deu cumprimento a 16 mandados de busca, designadamente a nove habitações e sete automóveis.



Durante as buscas, a GNR apreendeu um total de 237 doses individuais de cocaína, 110 doses de haxixe, uma balança de precisão, duas facas utilizadas para cortar o produto estupefaciente, duas caçadeiras, duas carabinas, 45 munições de diversos calibres, três aerossóis de defesa (gás pimenta), uma besta, uma mira telescópica, dez telemóveis e um 'tablet' e 460 euros em numerário.



Na mesma operação policial foram ainda constituídos arguidos três outros indivíduos, com idades entre os 24 e 28 anos.



A operação, realizada no concelho de Viana do Castelo, mobilizou militares da investigação criminal, do destacamento de intervenção e ainda um pelotão do grupo de intervenção e ordem pública.



Esta ação, para além do Núcleo de Investigação Criminal de Viana do Castelo, contou ainda com o empenhamento da estrutura de Investigação Criminal dos Comandos Territoriais de Braga e Porto, do Destacamento de Intervenção de Viana do Castelo, do Grupo de Intervenção de Ordem Pública da Unidade de Intervenção e o apoio da PSP.