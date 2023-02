Processo disciplinar contra o juiz Ivo Rosa decidido até setembro

Um dos processos disciplinares contra o juiz Ivo Rosa, que corre há quase um ano, será decidido, "no máximo, até setembro". A garantia foi dada hoje pelo presidente do Conselho Superior da Magistratura, Henrique Araújo, num encontro com jornalistas. O novo processo só foi confirmado há três semanas.



O juiz, que tem a promoção à Relação suspensa devido aos dois processos, quer ainda ser procurador europeu e vai disputar o lugar com o magistrado que investigou o caso BES/GES, José Ranito.





Atualmente, está em Haia, Países Baixos, a integrar o tribunal que está a julgar um empresário acusado de genocídio. Mas, na sexta-feira, estará em Lisboa para a decisão instrutória do caso ‘Máfia do Sangue’, que envolve o ex-patrão de Sócrates, Paulo Lalanda e Castro.