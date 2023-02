Ministério Público quer levar José Sócrates a julgamento por corrupção

Relação de Lisboa q

O Ministério Público insiste em levar José Sócrates a julgamento pelos crimes de corrupção. Depois da decisão de Ivo Rosa, que não pronunciou o ex-primeiro ministro por vários crimes, o recurso de Rosário Teixeira chega esta quinta-feira à Relação de Lisboa.Trata se de um processo de grandes dimensões e não há prazo para ser conhecida qualquer decisão. Os juízes desembargadores a quem for atribuído o recurso deverão ficar em exclusivo no processo.O recurso do MP chega àuase dois anos depois da decisão instrutória do megaprocesso ‘Operação Marquês’.

Os procuradores recorreram da decisão do juiz Ivo Rosa em setembro de 2021. Recorde-se que Ivo Rosa mandou para julgamento apenas 5 dos 28 arguidos acusados pelo MP.





Os crimes de falsificação de documento imputados a José Sócrates prescrevem em 2024, se não houver julgamento e sentença antes dessa data.