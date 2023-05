Nove meses depois do incêndio que dizimou um quarto do Parque Natural da Serra da Estrela, a região continua a sofrer. Foram destruídos terrenos agrícolas e pastagens e centenas de produtores ainda não receberam os apoios prometidos pelo Governo.



Uma comissão independente elaborou um relatório para apurar o que falhou no combate ao fogo que lavrou durante 11 dias, mas os autarcas dos seis municípios atingidos não concordam com as conclusões.









