Professor atropela e mata duas irmãs em Castro Daire

Carro desgovernado colhe mulheres de 58 e 62 anos na berma.

Por Luís Oliveira e José Durão | 01:30

Duas irmãs morreram ontem ao km 71,8 na EN225, em Farejinhas, Castro Daire, após terem sido atropeladas de forma violenta por um carro que entrou em despiste, pelas 15h30, quando caminhavam na berma da via que liga a povoação a Vila Nova de Paiva. Maria do Carmo, de 58 anos, e Maria da Conceição Barreiras, de 62, residiam em Farejinhas.



O carro, conduzido por um professor, de 45 anos, – que ficou ferido sem gravidade – entrou em despiste e, desgovernado, foi apanhar as duas irmãs que estavam na berma, numa zona de mato. Ato contínuo, a viatura caiu para uma ribanceira. Quando os meios de socorro chegaram ao local tiveram, primeiro, que cortar o mato para aceder às vítimas, que estavam em paragem cardiorrespiratória. Durante mais de uma hora foram feitas manobras para reverter a situação, mas as duas irmãs acabaram por não resistir aos graves ferimentos e morreram no local.



"As lesões indicavam um atropelamento grave", disse ao CM Ana Rita Oliveira, adjunta de comando dos Bombeiros Voluntários de Castro Daire.



O condutor entrou em choque e foi transportado para o Hospital de Viseu. Foi sujeito ao teste de álcool, que deu negativo, e prestou depoimento à GNR a quem explicou as circunstâncias do despiste. O helicóptero do INEM foi acionado, mas acabou por não transportar ninguém. Familiares das vítimas ficaram em choque com o sucedido e foram assistidos por médicos do INEM. A GNR investiga as causas do acidente.