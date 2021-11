Uma professora da escola do 1º ciclo João Beare, na Marinha Grande, sofreu ontem uma queda violenta na sala de aula e teve de ser assistida no Hospital de Leiria, por causa do mau estado do pavimento, em madeira carunchosa e com buracos.A professora caiu desamparada, de costas, quando um sapato assentou num dos buracos, que cedeu e ficou maior.