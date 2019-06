Proprietário de quiosque vai ser ouvido no caso da Euromilionária de Marco de Canaveses

O julgamento que opõe Amélia de Jesus - que ficou conhecida como a Euromilionária do Marco de Canaveses - ao ex-marido está já na reta final.Na sessão de terça-feira, no Tribunal da Póvoa de Varzim, serão ouvidas três testemunhas, entre as quais se destaca o dono do quiosque onde foi registado o boletim vencedor em 2013. Amélia e Abílio Ribeiro têm versões diferentes sobre a forma como este prémio de 51 milhões de euros foi obtido.Irá depois decorrer uma última sessão já em setembro, onde vão ser ouvidas as últimas testemunhas e realizadas as alegações finais do processo. Nesta ação, Amélia exige 13 milhões de euros ao ex-marido. Alega que foi coagida a entregar este dinheiro, bem como uma casa e o respetivo recheio.