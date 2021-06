Prossegue julgamento do ex-deputado Agostinho Branquinho acusado de tráfico de influência

Decorre esta segunda-feira o julgamento, por um coletivo de juízes do Tribunal de São João Novo, do ex-deputado Agostinho Branquinho e mais nove arguidos acusados num caso de tráfico de influência associado a um hospital de Valongo.Segundo a acusação do MP do Porto, integralmente ratificada pelo Tribunal de Instrução Criminal, o alegado suborno relaciona-se com o licenciamento do Hospital de São Martinho, "no qual foram ignorados ou incumpridos os procedimentos e normas urbanísticas", permitindo "reduzir as taxas camarárias para metade e aumentar o número de pisos daquele edifício".O ex-deputado social-democrata está acusado por tráfico de influência, de prevaricação e de dois crimes de falsificação de documento agravado, juntamente com outros nove arguidos, incluindo o antigo presidente da Câmara de Valongo Fernando Melo, dois ex-vereadores do município e Joaquim Teixeira, administrador da sociedade promotora da obra.