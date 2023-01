O negócio da prostituição movimenta milhões de euros em Portugal, com anúncios em mais de uma centena de sites de acompanhantes, onde existem todo o tipo de ofertas para todos os gostos. Há homens que procuram manter relações sexuais com prostitutas grávidas.



Com a procura por este fetiche a aumentar e a oferta reduzida, os preços são bastante elevados.









Ver comentários