PSP abre investigação a tentativa de rapto de mulher no Cartaxo

A PSP do Cartaxo está a investigar uma tentativa de rapto cometida sobre uma mulher que fazia uma caminhada na Estrada Nacional 3, junto a uma rotunda à entrada da cidade, pelas 07h00 de sábado. Segundo o relato que fez à Polícia, a vítima terá sido abordada por um homem com sotaque brasileiro, que aparentava ter entre os 30 e 40 anos, e que conduzia uma carrinha branca de nove lugares.Ao que oapurou, ao ver a mulher a caminhar sozinha pela rua, o homem parou a viatura na berma da estrada e tentou forçá-la a entrar no interior da mesma. Durante o ataque, o agressor terá inclusivamente exibido um saco à mulher, com a intenção de o usar para lhe cobrir a cabeça.A vítima gritou e ofereceu resistência, o que levou o agressor a desistir e a fugir do local. Após o caso ter sido exposto nas redes sociais, surgiram relatos de uma segunda tentativa de rapto, no mesmo dia, já zona da freguesia de Pontével, mas fonte oficial do Comando da GNR de Santarém garantiu este domingo aoque não foi apresentada qualquer queixa-crime sobre essa situação.