Um agente da PSP foi agredido com uma garrafa de vidro, na madrugada de domingo, quando sensibilizava centenas de jovens a desmobilizarem da zona ribeirinha, em Barcelos, onde se encontravam a consumir álcool. O autor da agressão conseguiu fugir e a PSP está a realizar todas as diligências para o encontrar. O polícia teve de receber tratamento hospitalar, mas ao que o CM apurou já teve alta.Este domingo, e cumprindo as recomendações da Direção-Geral de Saúde devido à pandemia de Covid-19, a PSP foi chamada a dispersar centenas de jovens à zona ribeirinha. A chegada da polícia ao local não foi vista com bons olhos pela multidão e um dos jovens partiu para a agressão. Um dos agentes acabou por ser atingido com a garrafa de vidro numa das pernas e foi transportado para o Hospital da cidade, para receber o tratamento adequado.Esta situação não é nova e tem levado a que as autoridades tenham de se dirigir várias vezes à zona ribeirinha para dispersarem os grupos que por lá ficam a conviver. Já durante o confinamento, a PSP foi várias vezes chamada ao local. Na maior parte dos casos, são os jovens que vão para aquela zona consumir bebidas alcoólicas, algo que é proibido de se fazer na rua devido à pandemia.