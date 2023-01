A PSP de Lisboa anunciou a detenção de dois menores, um de 15 anos e outro de 16, pela prática de roubos violentos.





O caso mais grave foi o do menor mais velho. Foi apanhado na sexta-feira, pela coautoria do roubo de dois telemóveis no Cais de Sodré, a 14 de dezembro. No ano passado, foi preso pelo menos seis vezes por roubo, furto e tráfico. Ficou agora em preventiva.