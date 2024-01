Saiu da cadeia em meados de novembro, para sete dias de precária, mas não regressou à prisão de Pinheiro da Cruz para completar a pena de 13 anos de prisão por violência doméstica, homicídio tentado e agressões.O homem de 53 anos foi recapturado pela PSP no Bairro do Girassol, Moura, com familiares.