Homem apanhado com 50 facas de abertura automática em Braga

A Polícia de Segurança Pública (PSP) apreendeu, esta quinta-feira, 50 facas de abertura automática num local utilizado pelo suspeito como espaço comercial no concelho de Braga.



A PSP adianta que há suspeitas de que as facas seriam utilizadas para a prática dos crimes de venda online de armas proibidas.

As autoridades cumpriram três mandados de Busca e Apreensão não Domiciliários e um mandado de Busca e Apreensão Domiciliário no âmbito de uma investigação criminal a decorrer no Departamento de Armas e Explosivos da PSP.

O homem foi constituído arguido e sujeito à medida de coação de Termo de Identidade e Residência. A entidade comercial também foi constituída arguida.