A PSP apreende cada vez mais armas brancas.De acordo com dados solicitados pelo, este ano, entre 1 de janeiro e 30 de setembro, foram apreendidas 1846 (1491 no mesmo período de 2020 e 1318 em 2019). Já a GNR, apreendeu 485, contra as 534 de 2020.“Embora a tendência seja decrescente, temos a perceção que há uma maior predisposição para recorrer à violência, principalmente com armas brancas”, diz aofonte oficial da PSP, que tem facas mais usadas em ameaças e coação e roubo na via pública.Os distritos onde a PSP apreendeu mais facas, nos últimos três anos, foram Lisboa, Porto e Setúbal.