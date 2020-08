PSP apresenta queixa crime contra jornal Público

A PSP apresentou queixa contra o jornal Público devido a um cartoon publicado no suplemento 'Inimigo Público' desta sexta-feira.Em causa está um cartoon, que retrata a parada Ku Klux Klan que ocorreu no passado sábado, em frente à associação SOS Racismo, em Lisboa, onde surge uma figura caricaturada vestida com a farda da PSP.Em comunicado, a PSP afirma que a imagem em questão "associa a PSP a um qualquer movimento politico-ideológico, afetando publicamente a isenção e apartidarismo que caracterizam a instituição".A Polícia de Segurança Pública lamenta ainda "a leviandade com que o jornal e o cartoon em questão feriram a boa imagem da instituição e dos polícias que nela servem e protegem os nossos concidadãos".